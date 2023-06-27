В Краснодаре выявили почти тысячу случаев продажи контрафактного алкоголя

В Краснодаре обсудили борьбу с контрафактным алкоголем. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре с начала года выявили около тысячи случаев продажи контрафактного алкоголя. Опасные напитки разливали в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах краевого центра. С начала 2023 года в краевой столице изъяли 3,5 тыс. литров контрафактной алкогольной продукции. На предпринимателей составили 130 административных материалов.

«За первый квартал сотрудниками городской администрации обследованы торговые точки на первых или цокольных этажах почти в 7,4 тыс. многоквартирных домах с целью выявления продавцов контрафактного алкоголя. Из почти 1000 случаев продажи суррогата 342 предпринимателя реализовывали пивную продукцию», - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

По поручению главы региона Вениамина Кондратьева в Краснодаре будет создана специальная рабочая группа по выявлению алкогольного фальсификата.