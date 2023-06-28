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НовостиОбщество27 июня 2023 21:00

В музее обороны Туапсе появились новые экспонаты из зоны спецоперации

Сотрудники музея готовят новую выставку
Евгения ХАЛИКОВА
Новые экспонаты привезли военнослужащие из зоны СВО. Фото: пресс-службы администрации Туапсинского района.

Новые экспонаты привезли военнослужащие из зоны СВО. Фото: пресс-службы администрации Туапсинского района.

Сотрудники музея обороны Туапсе готовят к открытию новую экспозицию, посвященную новейшей истории России. Среди экспонатов, которые увидят посетители – доставленные из Запорожья осколки снарядов.

«В числе первых экспонатов - фрагменты разорвавшихся снарядов, которые используют ВСУ, сбитого российскими солдатами квадрокоптера, госномера от пикапа, шевроны», - рассказали в учреждении.

В планах руководства – создание самостоятельного музея, посвященного локальным военным конфликтам. Будущая экспозиция будет рассказывать о героях современного времени, об их подвигах и мужестве.