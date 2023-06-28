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НовостиПроисшествия27 июня 2023 21:14

В Приморско-Ахтарском районе наркоторговец проведет за решеткой почти пять лет

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима
Евгения ХАЛИКОВА
Мужчину признали виновным в наркоторговле.

Мужчину признали виновным в наркоторговле.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморско-Ахтарском районе огласили приговор по уголовному делу о распространении наркотиков. На скамье подсудимых был 55-летний местный житель, которого задержали при продаже запрещенных веществ.

«Судом установлено, что гражданин незаконно приобрел порошкообразное вещество коричневого цвета, содержащее в своем составе наркотическое средство. После чего незаконно сбыл его другому гражданину в значительном размере», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Мужчина был признан виновным в совершении преступления. Суд прислушался к мнению гособвинителя и назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 4,8 года. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима.