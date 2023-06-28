Самая дорогая квартира в Сочи выставлена на продажу за 867 млн рублей

Основная доля предложения квартир и апартаментов стоимостью от 100 млн рублей экспонируется на 10 основных улицах курорта. Фото: Андрей АБРАМОВ

Риелторы проанализировали предложения квартир, которые стоят больше 100 миллионов рублей. В данном сегменте продается 286 объектов в июне. Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

«Основная доля предложения квартир и апартаментов стоимостью от 100 млн рублей экспонируется на 10 основных улицах курорта. Больше всего элитной недвижимости выставлено на продажу на Курортном проспекте. Здесь представлено 67 объектов», - рассказали риелторы.

На втором месте - улица Морской переулок. Здесь продается 48 квартир элитной недвижимости. А топ-3 замыкает улица Орджоникидзе, где представлено 29 объектов.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», самая дорогая квартира в Сочи выставлена на продажу за 876 миллионов рублей. Она находится в Центральном районе курорта и имеет пять комнат.