Число самозанятых в Краснодарском крае увеличилось на 27%

Краснодарский край занимает первое место в ЮФО по количеству работающих на себя жителей

В Краснодарском крае число самозанятых увеличилось на 27%. Показатели выросли с января 2023 года. Сейчас в регионе более 370 тысяч жителей, которые работают на себя.

«Краснодарский край занимает первое место в ЮФО по количеству работающих на себя жителей. Быстрому росту этого сегмента бизнеса способствуют комфортные условия для развития, которые создали на федеральном и региональном уровнях», – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Стоит отметить, что в регионе действуют различные меры поддержки. Только с начала года самозанятые получили более 1,7 тысячи услуг.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», тем, кто решил развивать собственное дело, помогают и в реализации. В регионе работает онлайн-витрина, где самозанятые совершенно бесплатно размещают информацию о своих товарах и услугах.