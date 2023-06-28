Жителей Краснодара от 14 до 35 лет приглашают на конкурс о стимуле к ЗОЖ

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Росмолодежь проводит конкурс «Стимул мечты — это сам ты». Подать заявки пригласили и жителей Краснодара.

«Поучаствовать в конкурсе может любой желающий от 14 до 35 лет. Для этого нужно подготовить видеоролик о стимуле к здоровому образу жизни, призыве к отказу от употребления или распространения наркотиков и позитивной альтернативе запрещенным веществам», - сообщили в мэрии города.

Ролики необходимо разместить в соцсетях под под хэштегом #Стимулмоеймечты2023, #Противнаркотиков2023. Кроме этого, заявку нужно оставить на на сайте ФГАИС «Молодежь России» до 10 июля.