Под Анапой не будет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Анапой отключат свет 28 июня. Электроэнергии не будет из-за плановых работ с 09:00 до 17:00 в СОТ "Строитель", СОТ "Дружба" и в станице Гостагаевской.

- Свет отключат с 09:00 до 18:00 в станице Анапской на улицах: Набережная, Тбилисская, Северная, Анапская, Раевская, Мира, Чехова, Вторая, Николаевская, Северная, Новороссийская, Вишневая, Песчаная, Сиреневая. Также в хуторе Усатова Балка на улицах Автомобилистов, Горького, Азовская, Розовая, Полевая, Чехова, Александровская, Андреевская, Маяковского, Восточная, Красная, Луговая, Морская, Паркова, в проезде Николаевский и в переулках Грушевый, Дашково, - сообщили «Россети Кубань».

Уточняется, что отключения пройдут с 08:00 до 18:00 в хуторе Рассвет на улицах: Айвазовского, Коммунаров, Кубанская, Луговая, Мира, Набережная, Российская, Свободы, Солнечная, Строительная, Цветочная, Черноморская, Школьная, Юбилейная. Также в хуторе Заря на улицах: Дружбы, Луговая, Мира, Новая, Советская и в хуторе Тарусин на улицах: Атаманская, Дорожная, Казачья, Летняя, Полевая, Речная, Шоссейная, Хуторская.

Кроме того, с 08:00 до 18:00 света не будет в хуторе Воскресенском на улицах: Садовая, 23 Партсъезда, Промышленная, Молодежная, Смолянка, Юбилейная, Северная, Мира, Тенистая, в тупике Смолянский и перекрестке Молодежный. Отключения пройдут в поселке Пятихатки на улицах Солнечная, Заводская, Ивана Крыгина, Джеметинская, Анапская, Российская, Молодежная, Садовая, Северная, Солнечная.

С 09:00 до 16:00 света не будет в хуторе Ханчакрак на улице Родниковой.