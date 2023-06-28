В Сочи с начала года открылось 1400 предприятий малого и среднего бизнеса

В малом и среднем предпринимательстве заняты почти 88 тысяч горожан.

За пять месяцев этого года в Сочи открылось рекордное число новых предприятий малого и среднего бизнеса — 1400. Это почти в два раза больше, чем за весь прошлый год.

Сочи всегда был и остается городом больших возможностей для бизнеса любого масштаба. На курорте существенный рост по ключевому показателю отраслевого национального проекта. В малом и среднем предпринимательстве занято почти 88 тысяч горожан. Такие достойные показатели во многом определили меры федеральной, региональной и городской поддержки. К примеру, только по муниципальной программе за три года увеличили финансирование более чем в десять раз.

- Будем и дальше развивать наши центры по работе с предпринимателями и акселерационные программы. Консультируем, помогаем начинающим открыть свое дело, а опытным — находить новые точки роста. На осень запланировали форум социального предпринимательства, а в декабре проведем традиционный ежегодный конкурс стартапов, который благодаря инициативе главы региона Вениамина Кондратьева вышел на всероссийский уровень, поддержим нашу молодежь в реализации проектов, направленных на развитие города, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.