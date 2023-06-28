Роскадастр Кубани рассказал, как заявителю получить документы, не выходя из дома

Роскадастр Краснодарского края

Совершение различных операций с недвижимостью становится доступнее и быстрее благодаря курьерской доставке. Она обладает прозрачным ценообразованием и экономичностью благодаря фиксированному тарифу. Подробнее об услуге информируют специалисты филиала ППК «Роскадастр».

Заявители могут воспользоваться курьерской доставкой документов, подлежащих выдаче после осуществления учетно-регистрационных процедур или исправления технических, реестровых ошибок в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Услуга также включает предоставление невостребованных документов. Согласно поправкам в Федеральный закон № 218-ФЗ от 13.07.2015 готовые к выдаче документы находятся в офисе МФЦ 45 календарных дней. Если заявитель не забрал их в установленный срок, то бумаги передаются на хранение в МФЦ.

«Услуга курьерской доставки осуществляется на территории всего края. Достаточно обратиться в любой территориальный отдел филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю. Документы гарантированно поступают в назначенный срок и в полной сохранности», - отмечает заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Виктория Божко.

Напоминаем, что воспользоваться услугой бесплатно могут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, инвалиды с детства I группы, инвалиды I и II групп, но при условии, что они являются правообладателями оформляемых объектов.

Подробная информация обо всех платных услугах и способах их получения предоставляется по телефону горячей линии Росреестра 8 800 100-34-34, по телефону краевого Роскадастра 8 861 992-13-02 (доб. 2060 или 2061) или по e-mail: uslugi-pay@23.kadastr.ru.