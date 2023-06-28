В Сочи спасли рыбака, которого отрезало от берега из-за подъема реки

Фото: ЮРПСО МЧС России

Вечером 27 июня спасатели выехали в горно-лесную местность аула Калеж. Там мужчина, который рыбачил на реке Аше, оказался отрезанным от берега из-за резкого подъема воды в реке.

- 68-летний сочинец не смог самостоятельно перейти бурлящую реку и вернуться к машине. Спасатели на автомобиле высокой проходимости доехали до места и эвакуировали рыбака, - сообщили в ЮРПСО.

Жителям и гостям Сочи напомнили, что горные реки опасны и непредсказуемы, и в период непогоды уровень воды может подняться в считанные минуты на несколько метров.