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НовостиПроисшествия28 июня 2023 7:16

В Сочи спасли рыбака, которого отрезало от берега из-за подъема реки

Мужчину эвакуировали спасатели на внедорожнике
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: ЮРПСО МЧС России

Фото: ЮРПСО МЧС России

Вечером 27 июня спасатели выехали в горно-лесную местность аула Калеж. Там мужчина, который рыбачил на реке Аше, оказался отрезанным от берега из-за резкого подъема воды в реке.

- 68-летний сочинец не смог самостоятельно перейти бурлящую реку и вернуться к машине. Спасатели на автомобиле высокой проходимости доехали до места и эвакуировали рыбака, - сообщили в ЮРПСО.

Жителям и гостям Сочи напомнили, что горные реки опасны и непредсказуемы, и в период непогоды уровень воды может подняться в считанные минуты на несколько метров.