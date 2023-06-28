В Адыгее в ДТП с грузовиком пострадал житель Краснодара

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28 июня в Адыгее произошло ДТП с двумя пострадавшими. Предварительно, 28-летний водитель на иномарке на скорости не справился с управлением, столкнулся с ограничительным барьером и врезался в припаркованный на обочине грузовик.

«Авария случилась около 03:00 на федеральной трассе М-4 «Дон» в Адыгейске. В результате ДТП различные травмы получили водитель, житель Теучежского района Адыгеи, и его пассажир – 38-летний житель Краснодара. Сейчас они госпитализированы», - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.