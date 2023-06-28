Водитель ВАЗ погиб Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Усть-Лабинском районе. Смертельная авария произошла утром 27 июня на автодороге Ладожская – Алексее-Тенгинская.

Предварительно, 43-летний мужчина без прав за рулем ВАЗ-21103 выехал на встречную полосу. В этот момент легковушка столкнулась с авто Hyundai Accent, которым управлял 23-летний молодой человек.

«В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте, а водитель иномарки с травмами был госпитализирован», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что жертвой ДТП в Красноармейском районе стала 17-летняя пассажирка иномарки. Водитель госпитализирован.