Дорожную разметку наносят в переулке Рахманинова в Сочи

Дорожники отфрезеровали изношенный слой асфальта, устранили просадки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Центральном районе Сочи рабочие наносят дорожную разметку. Работы ведутся в переулке Рахманинова по нацпроекту.

«Участок имеет протяженность около 3 км. Дорожники отфрезеровали изношенный слой асфальта, устранили просадки, выполнили устройство верхнего слоя покрытия, съездов в переулки и на прилегающую территорию», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», в переулке уже завершили все основные работы. Также здесь установили 72 из 78 дорожных знаков. В скором времени дорожники закончат наносить разметку. Все работы проводятся рано утром или ночью.