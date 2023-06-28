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НовостиОбщество28 июня 2023 8:52

Дорожную разметку наносят в переулке Рахманинова в Сочи

Работы идут на участке протяженностью около 3 км
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Дорожники отфрезеровали изношенный слой асфальта, устранили просадки

Дорожники отфрезеровали изношенный слой асфальта, устранили просадки

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Центральном районе Сочи рабочие наносят дорожную разметку. Работы ведутся в переулке Рахманинова по нацпроекту.

«Участок имеет протяженность около 3 км. Дорожники отфрезеровали изношенный слой асфальта, устранили просадки, выполнили устройство верхнего слоя покрытия, съездов в переулки и на прилегающую территорию», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», в переулке уже завершили все основные работы. Также здесь установили 72 из 78 дорожных знаков. В скором времени дорожники закончат наносить разметку. Все работы проводятся рано утром или ночью.