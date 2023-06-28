В 46-й школе провели открытый урок по правилам безопасности. Фото: t.me/krdru

В 46 школе Краснодара провели открытый урок по правилам безопасности. С ребятами пообщались специалисты управления гражданской защиты, Службы спасения и курсов гражданской обороны.

- Специалисты рассказали школьникам о правилах пожарной безопасности и о том, как вести себя на воде. Также они напомнили о действующем в городе запрете купания в водоемах, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Уточняется, что спасатели рассказали о технических характеристиках пожарного и аварийно-спасательного автомобилей и показали школьникам пожарно-спасательное оборудование.

В завершении урока каждому ребенку выдали памятку по пожарной безопасности и правилах поведения на воде.