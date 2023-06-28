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НовостиОбщество28 июня 2023 9:38

В Краснодаре на улице Ставропольской начали разбирать пятиэтажный недострой

Бетонное здание портило архитектурный облик магистральной улицы
Мария ЧАЛАЯ
На улице Ставропольской сносят пятиэтажный недострой. Фото: t.me/emnaumov

На улице Ставропольской сносят пятиэтажный недострой. Фото: t.me/emnaumov

В Краснодаре на улице Ставропольской начали разбирать пятиэтажный недострой. Общая площадь здания превышала более 500 квадратных метров.

- Уверен, многие видели этот бетонный остов. Он долгое время уродовал архитектурный облик магистральной улицы. Также был точкой притяжения для маргинальных личностей, подростков, - сообщил глава города Евгений Наумов.

Уточняется, что суд обязал собственника снести недострой после иска администрации. Работы уже начались.