В Анапе после массовой драки возле ночного клуба возбудили уголовное дело
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Анапе после массовой драки с оружием возбудили уголовное дело. Инцидент произошел в селе Витязево и носил межличностный характер.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Процессуальные действия проводятся в отношении обеих сторон конфликта, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что также в действиях мужчин усматриваются признаки умышленного уничтожения или повреждения имущества.
По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что полицейские Анапы задержали мужчин, которые устроили драку возле ночного клуба.