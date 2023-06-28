В Анапе после массовой драки возле ночного клуба возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе после массовой драки с оружием возбудили уголовное дело. Инцидент произошел в селе Витязево и носил межличностный характер.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Процессуальные действия проводятся в отношении обеих сторон конфликта, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что также в действиях мужчин усматриваются признаки умышленного уничтожения или повреждения имущества.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что полицейские Анапы задержали мужчин, которые устроили драку возле ночного клуба.