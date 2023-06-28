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НовостиОбщество28 июня 2023 10:02

На Кубани взрывотехники уничтожили три авиабомбы времен войны

Боеприпасы уничтожили
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани взрывотехники уничтожили три авиабомбы времен войны Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили три авиабомбы времен войны Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили три авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы обнаружили в Крымском районе. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

На авиабомбы наткнулся тракторист в хуторе Милютинском при земляных работах. Мужчина вытащил плугом из борозды в поле предмет, похожий на снаряд, и сообщил об этом правоохранителям.

«Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю обследовали и уничтожили три авиационные бомбы периода Великой Отечественной войны», – сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.