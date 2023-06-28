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НовостиОбщество28 июня 2023 10:28

Сочи стал лучшим городом в России по качеству жизни населения

На втором месте Москва и Санкт-Петербург
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Индекс рассчитывается по результатам социологических исследований настроений населения крупных городов России

Индекс рассчитывается по результатам социологических исследований настроений населения крупных городов России

Фото: Олег УМАРОВ

Сочи стал лучшим городом в России по качеству жизни населения. Исследование провел Финансовый университет при Правительстве РФ. Второе место в рейтинге заняла Москва, а третье - Санкт-Петербург. Также в список вошли такие города, как Севастополь, Краснодар, Грозный, Екатеринбург, Калуга, Ростов-на-Дону и Тюмень.

«Индекс рассчитывается по результатам социологических исследований настроений населения крупных городов России. Сочи регулярно находится среди лидеров национального рейтинга, а во втором полугодии 2023 года возглавил его. Это говорит о том, что сочинцы высоко оценивают преобразования на курорте», – отметила первый заммэра Сочи Светлана Калинина.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», эксперты оценивали экологию в городе, качество работы учебных заведений, ЖКХ, благоустройство территорий и состояние дорог.