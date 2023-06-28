В Краснодаре 8 улиц остались без света из-за аварии

На месте работает аварийная бригада

В Краснодаре 8 улиц временно остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Прикубанском округе.

– Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «ПБ – 5» и 16 трансформаторных подстанций, – сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Бородинской, Пашковский перекат, Горной, Заводской. Без электроэнергии остаются улицы Кубанонабережная, Степная, Ессентукская и Горячеключевская.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.