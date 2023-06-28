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НовостиОбщество28 июня 2023 10:42

МЦУ Сочи обработал более 18 тысяч обращений с начала года

Специалисты еженедельно принимают в работу от 1000 до 1300 заявок
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
МЦУ Сочи занимает третье место в России

МЦУ Сочи занимает третье место в России

Муниципальный центр управления Сочи принял более 18 тысяч обращений от жителей и туристов с начала года. Каждый день специалисты обрабатывают от 1000 до 1300 заявок.

«В основном они касаются отрасли ЖКХ, работы общественного транспорта и содержания дорог, санитарного состояния придомовых и общественных территорий, пляжей», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», МЦУ Сочи занимает третье место в России по вкладу в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город».