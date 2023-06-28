Более двух тысяч краснодарцев проголосовали за варианты памятника первой учительнице Фото: пресс-служба городской администрации

Более двух тысяч краснодарцев проголосовали за варианты памятника первой учительнице. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время лидируют варианты под номерами 4 и 7. В первом архитектурном решении педагог показывает ученикам мир вокруг. Вместе с первым учителем дети открывают вселенную с планетами. Во втором варианте педагог входит в школу с детьми. Над головой учительницы находится лента в виде арки, а в центре вверху – птицы, которые несут на ленте колокольчик.

Напомним, памятник первой учительнице появится около лицея № 48. В 1996 году здесь установили камень «Здесь будет сооружен памятник первой учительнице». Проголосовать за варианты памятного знака можно до 2 июля на официальном сайте администрации Краснодара.

«Заседание конкурсной комиссии планируется провести в июле», – уточнили в пресс-службе мэрии.