В «Орлёнке» около 2000 школьников примут участие в Московской этнографической олимпиаде

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

В рамках седьмой смены почти 2000 орлят и педагогов Всероссийского детского центра примут участие в этнографической олимпиаде «Москва – столица многонациональной России». Детей и взрослых ждут просветительские лекции, они ответят на вопросы, связанные с традициями и обычаями народов и этнических групп, проживающих на территории Российской Федерации. Победителей ждёт поездка в Москву на церемонию награждения.

Московская этнографическая олимпиада состоится в «Орлёнке» с 30 июня по 10 июля. Мероприятия пройдут при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Организаторы проекта: Центр содействия межнациональному образованию «Этносфера» и Московский педагогический государственный университет.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

В этнографической олимпиаде примут участие почти две тысячи школьников и педагоги Центра, прибывшие из разных регионов страны. Дети и взрослые пройдут серию просветительских лекций и выполнят задания: ответят на вопросы, связанные с традициями и обычаями народов и этнических групп, проживающих на территории Российской Федерации.

«“Орлёнок” объединяет ребят всех регионов страны и зарубежья. Только в эту смену в образовательных программах Центра принимают участие дети из России, Египта, Узбекистана, Казахстана, Хорватии и Камбоджи. В Центре подростки погружаются в атмосферу разных культур, учатся слушать и слышать друг друга, жить на принципах равенства и справедливости. Этноолимпиада усиливает эти эффекты, она помогает сформировать интерес ребят к языку и традициям разных этносов, способствует развитию межнационального согласия и уважения», – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Олимпиада пройдёт параллельно в трёх возрастных группах: 11-13, 14-16, 18-25 лет. Школьники ответят на 30 вопросов, вожатые – на 40. Задания этноолимпиады включат темы: «Традиции и обычаи народов России», «Фольклор», «Народная медицина», «Игры», «Народные промыслы», «Наука», «Театр» и другие. В 2023 году этноолимпиада посвящена Году педагога и наставника.

Победители проекта будут определены в общем зачёте. Шесть орлят, набравших наибольшее количество баллов, и вожатые-победители будут приглашены осенью в Москву на подведение итогов всех этноолимпиад в этом сезоне.

В столице победителей ждёт увлекательная трёхдневная культурно-просветительская программа с посещением интересных событий и московских музеев.

Проект впервые стартовал в 2017 году в формате этнодиктанта. За шесть лет в нём приняли участие более 10 тысяч школьников, родителей, педагогов и студентов вузов и ссузов.