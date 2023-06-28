Спасатели нашли мужчину, заблудившегося во время поиска пропавшей матери в Сочи

На связь мужчина выходил по радиостанции.

Начиная с 26 июня сотрудники Южного РПСО МЧС России совместно с краевыми и муниципальными спасателями, а также родственниками и волонтерами ищут пожилую женщину, пропавшую в горно-лесной местности села Калиновое Озеро.

Вчера, отправившись на поиск пропавшей 69-летней матери, ее сын сам заблудился в лесу и обратился за помощью в МЧС. На связь мужчина выходил по радиостанции. Связь была неустойчивая, но ему удалось передать координаты своего местонахождения родственникам, «дежурившим» в лесу. Те, в свою очередь, сообщили их спасателям.

"Сотрудники ЮРПСО МЧС России прошли по отрогу хребта Алек в район пещер Географической и Величественной, но мужчину там не обнаружили. Чуть позже с заблудившимся вновь удалось установить радиосвязь. Мужчина, думая, что идет навстречу спасателям, ушел еще дальше от них. Вновь определив координаты его местонахождения, спасатели приняли решение заехать в район поиска с другой стороны", - рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Сотрудники МЧС выдвинулись к заблудившемуся с Буковой Поляны по отрогу хребта Алек в сторону грота Барибана. Спасатели дошли до пещеры Дарья и, пройдя от нее около двух километров, обнаружили потерявшегося. Мужчину вывели к служебному автомобилю и вывезли в городскую черту.

Поиск пропавшей пожилой сочинки, ушедшей три дня назад в лес за грибами, продолжается. Спасатели и кинологи уже обследовали наиболее труднодоступные участки указанного района: крутые склоны, каньоны, скальники. Во время поиска осмотрено около 13 квадратных километров лесного массива.