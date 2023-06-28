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НовостиПроисшествия28 июня 2023 11:38

В Краснодаре возле караоке-клуба умер 63-летний мужчина

Проводится проверка
Светлана ОВДЕЙ
Проводится проверка Фото из архива КП

Проводится проверка Фото из архива КП

В Краснодаре возле караоке-клуба умер 63-летний мужчина. Все произошло утром 28 июня на улице Герцена.

Известно, что житель станицы Вознесенской шел вместе с дочерью в частную медицинскую клинику. В какой-то момент мужчине стало плохо, появился кашель с кровью, отчего он умер на улице.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка», – сообщил «КП» - Кубань» официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Уточняется, что у мужчины имелось хроническое заболевание.