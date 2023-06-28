В Краснодаре откроется выставка, посвященная подвигу новомучеников при изъятии святынь

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В Историческом парке «Россия - моя история» Краснодара 6 июля откроется мультимедийная выставка «100-летие подвига новомучеников и исповедников Российских при изъятии святынь».

- Проект охватывает период с 1917 года до наших дней. Выставка повествует о трагической истории противостояния Православной церкви государственной власти в условиях гражданского конфликта, - сообщили организаторы.

Экспозиция при помощи мультимедийных технологий показывает хронологию горьких событий, рассказывает о светских и церковных деятелях, о статистических и агитационных документах.

Особое внимание уделено таким темам, как Всероссийский Поместный собор 1917–1918 годов, интронизация и служение святителя Тихона (Беллавина), святителя Тихона (Беллавина), ставшего первым Российским патриархом после двух столетий, прошедших после отмены Патриаршества Церкви и декретам советской власти, антицерковной пропаганде, помощи голодающим Поволжья, деятельности митрополита Петроградского Вениамина, событиям в Шуе и многом другом. Выставка «100-летие подвига новомучеников и исповедников Российских при изъятии святынь» организована Патриаршим советом по культуре, Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом и Фондом содействия сохранению христианских ценностей при поддержке Фонда президентских грантов.

Проект будет доступен с 6 по 30 июля.