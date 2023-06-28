Машины находятся на накопительной парковке в поселке Ильич Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоит 184 машины. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки три парома – «Мария», «Лаврентий» и «Авангард» – перевезли в Крым 286 авто и 657 пассажиров. Машины, ожидающие в очереди, находятся на накопительной парковке в поселке Ильич.

– На месте работают волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв, – уточнили в краевом оперштабе.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября.

Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.