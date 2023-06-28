Лицей №3 в Сочи обновят перед учебным годом

Школьную столовую расширят

В Сочи основательно готовят школы к новому учебному году. Проводят ремонты, обновляют материально-техническую базу.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский оценил темпы работ в лицее №3, где полным ходом идет капитальный ремонт пищеблока. Школьную столовую расширят, чтобы она смогла принять больше учеников. Здесь это необходимо — за десять лет учащихся стало в два с половиной раза больше — уже свыше тысячи.

Также на территории сделают новую спортивную площадку с турниками. И ко всему прочему заменят ограждение, чтобы безопасность была на самом высоком уровне.

- До начала занятий остается два месяца. Плюс необходимо заложить время педагогическому коллективу для подготовки, поэтому сроки всех работ строго контролируем, отчеты от подрядчиков — каждый день. Сейчас у нас в работе более 10 действующих школ, - заключил Алексей Копайгородский.