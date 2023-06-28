В Краснодаре загорелось здание около автосалона на площади 100 кв. метров

Возгорание произошло на улице Аэропортовской Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре загорелось здание около автосалона. Огонь охватил 100 квадратных метров отдела продаж на улице Аэропортовской.

«По прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорания неэксплуатируемого здания на площади 100 м2. В 14:47 локализация пожара на площади 120м2. В 14:54 ликвидация открытого горения», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в результате возгорания никто не пострадал. К тушению привлечены 43 человека и 14 единиц техники.