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НовостиОбщество28 июня 2023 12:39

Благотворительный фонд Кубани организовывает бесплатное онлайн-обучение

Проект направлен на повышение уровня компетенций руководителей, сотрудников и добровольцев НКО
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новый проект Интенсив-академии организовали опытные сотрудники самого крупного благотворительного фонда помощи детям «Край добра» за счет средств губернаторского гранта. Все занятия проходят в формате онлайн.

- На занятиях специалисты расскажут тем, кто занимается благотворительностью, как открыть свою организацию и помогать профессионально. Проект направлен на повышение уровня компетенций руководителей, сотрудников и добровольцев НКО Краснодарского края, оказывающих поддержку детям, включая благотворительные НКО, а также инициативные группы, - сообщили в организации.

Старт третьего потока состоится 1 августа 2023 года и пройдет по 30 ноября 2023 года (4 месяца). Для всех слушателей – курс бесплатный.

Предварительная запись проходит до 20 июля 2023 года включительно через форму: https://forms.yandex.ru/u/641ac673c09c0201bc8e2254/

В случае возникновения вопросов обращаться по телефону +7 (918) 258-80-96 - Оксана Москалюк.