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НовостиЗдоровье28 июня 2023 13:00

«ОМС простыми словами»: возможно ли получить стоматологические услуги по программе ОМС?

Специалисты АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» отвечают на вопросы читателей об обязательном медицинском страховании в рамках проекта «ОМС простыми словами»
Все бесплатные процедуры по ОМС в поликлиниках делают только по показаниям. Фото: sogaz-med.ru

Все бесплатные процедуры по ОМС в поликлиниках делают только по показаниям. Фото: sogaz-med.ru

Возможно ли получить стоматологические услуги по ОМС?

Да, возможно. Лечение зубов и полости рта входит в программу ОМС, а стоматологические услуги, связанные с протезированием зубов, являются платными, исключение составляют некоторые льготные категории граждан. Получить бесплатную стоматологическую помощь можно в медицинских организациях, которые участвуют в реализации Территориальной программы ОМС региона. Учитывайте, что все бесплатные процедуры по ОМС в поликлиниках сделают только по показаниям.

Что касается сроков ожидания стоматологической помощи, то неотложную стоматологическую помощь должны оказать в течение двух часов после обращения, а плановый прием – не дольше двух недель с момента обращения.

Вопросы, касающиеся применения тех или иных пломбировочных материалов: (например, светоотверждаемых пломб) необходимо уточнять у страховых представителей вашей страховой компании.

Можно ли сделать КТ или МРТ по полису ОМС читайте по ссылке.

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