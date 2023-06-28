Александра Власова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 5,5 тысяч казаков Кубани участвуют в СВО. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Власов на заседании президиума Совета при Президенте по делам казачества под председательством помощника Президента Дмитрия Миронова.

На заседании обсудили участие казаков в спецоперации и проведение госполитики в отношении казачества в новых регионах. Всего в зоне боевых действий находятся 20 тысяч казаков в 15 добровольческих отрядах.

«В специальной военной операции участвуют свыше 5,5 тысяч кубанских казаков. Это воины, которые во все времена и эпохи защищают верой и правдой свою страну, ее суверенитет, безопасность и территориальную целостность», – отметил Александр Власов.

Отмечается, что Кубань занимает первое место по численности казаков, участвующих в зоне СВО.

На мероприятии атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова указом Президента России наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Благодарю вас за вклад в реализацию государственной политики. Ваш патриотический порыв достоин высшей оценки, ваша работа приближает победу России», – отметил Дмитрий Миронов.