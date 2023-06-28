Первую в России школу медиаграмотности открыли в Краснодаре 28 июня

Школу медиаграмотности открыли 28 июня

Первую в России школу медиаграмотности открыли в Краснодаре. Ее работу запустили Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям и Лига безопасного Интернета 28 июня.

На открытии присутствовали представители краевого министерства труда и социальной политики, министерства образования, науки и молодежной политики региона, ГУ МВД России, управления по вопросам семьи и детства Краснодара. В первый день работы школы для учащихся 5-7 классов провели первый урок цифровой грамотности.

На занятии ребятам и преподавателям рассказали, как уберечь себя и не попасться на уловки мошенников в интернете.

«В Краснодарском крае у нас работает очень молодая инициативная команда волонтеров Национального центра помощи детям. Они будут как проводить уроки безопасного Интернета, так и подключаться к разным ситуациям, случаям травли в школах. Надеюсь, что этот проект будет только расти, развиваться. И, конечно, поддержку и помощь получат те молодые ребята, которым она необходима», – отметила исполнительный директор Национального Центра, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

В 2023 году школы медиаграмотности откроют в Хабаровском и Красноярском краях, Тамбовской области и Республике Саха (Якутия).