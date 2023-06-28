Григорий Тамбиянц Фото: Союз журналистов Кубани

Умер Григорий Тамбиянц, заслуженный журналист Кубани. Об этом сообщили в Союзе журналистов региона.

Григорий Тамбиянц работал в газете Тимашевского района «Знамя труда», занимал должность собственного корреспондента «Советской Кубани» и «Вестей городов Юга России», корреспондента «Краснодарских известий». Кроме того, он сотрудничал с тимашевским «Антиспрутом».

В 1976 году Григорий Тамбиянц стал членом Союза журналистов России.

Заслуженного журналиста Кубани не стало на 82-м году жизни.