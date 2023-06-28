Умер Николай Паленый, заслуженный журналист Кубани

Николай Паленый Фото: Союз журналистов Кубани

Умер заслуженный журналист Кубани Николай Паленый. Об этом сообщили в региональном Союзе журналистов.

Николай Паленый возглавлял первичную организацию Союза журналистов России в Кореновском районе.

«Работал ответственным секретарем, заместителем главного редактора «Кореновские вести». Последние несколько лет редактировал сайт местного благочиния», – сообщили в Союзе журналистов Кубани.

В 1999 году Николаю Паленому присвоили звание «Заслуженный журналист Кубани». Как уточняют «Кореновские вести», его не стало после продолжительной болезни.

Николаю Паленому было 78 лет.