Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в лобовом ДТП погиб водитель Daewoo. Смертельная авария произошла днем 28 июня на трассе Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк в Красноармейском районе.

Предварительно, водитель Kia Sportage выехал на встречную полосу. В этот момент произошло столкновение с легковушкой Daewoo Nexia.

«В результате ДТП водитель автомобиля Daewoo скончался до приезда скорой медицинской помощи», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что один человек погиб и один пострадал в ДТП в Усть-Лабинском районе. Водитель ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai Accent.