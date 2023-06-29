«Агрокомплекс Выселковский» дополнил любимую покупателями линейку колбас

Теперь колбаса «Любимая» со шпиком продается не только на развес, но и в упаковке по 500 гр. Фото: предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

Один из лидеров южного рынка мясной гастрономии «Агрокомплекс Выселковский» оперативно реагирует на предпочтения покупателей и создает новинки для тех, кто не готов переплачивать. Линейка продуктов «Любимая» пополнилась весовыми сосисками и вареной колбасой со шпиком в штучной упаковке.

«Практически тридцать лет «Агрокомплекс» кормит жителей и гостей Юга натуральными продуктами, изготовленными из мяса с собственных ферм. В 2022 году мы поставили на рынок по всем каналам сбыта порядка 10 тыс. тонн колбас и мясных деликатесов, из них более 5 тыс. тонн – вареных. По-настоящему любима нашими покупателями колбаса «Любимая» со шпиком - лидер по продажам в своем сегменте, поэтому мы создали для нее новый, более удобный формат, при этом сохранили оптимальное соотношение «цена-качество», - отметил заместитель генерального директора по торговле «Агрокомплекса» им. Н.И. Ткачёва Евгений Белицкий.

В основе сосисок – фарш из куриного мяса, шпик и узнаваемый букет приправ. Фото: предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

Теперь колбаса «Любимая» со шпиком продается не только на развес, но и в упаковке по 500 гр. В этой же линейке представлены сосиски «Любимые» в весовом формате. В составе колбасы - мясо птицы и шпик с добавлением ароматных специй - черного перца, перца чили, кардамона, мускатного ореха. А в основе сосисок – фарш из куриного мяса, шпик и тот же узнаваемый букет приправ. Сейчас на эти два вида товаров в розничной сети «Агрокомплекс Выселковский» действует акция, скидки по которой достигают 41%*.

По словам руководителя группы бренд-менеджмента Дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилены Ялалтдиновой, постоянный мониторинг покупательского спроса и совершенствование производственных процессов обеспечивает «Агрокомплексу» стабильный рост объемов продаж продуктов питания. В 2022 году реализовано более 17 тыс. тонн мясной гастрономии, из которых более 1,6 тыс. тонн колбасы «Любимая». В ближайшее время в этой линейке также появится одноименная ветчина в весовом формате.

Срок действия акции: с 23 июня 2023 г. по 10 июля 2023 г. С информацией об организаторе акции, правилах её проведения можно ознакомиться по телефону 8-800-250-06-90.

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