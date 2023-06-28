Кто раздувает «дело о контрабанде» зампреда Юго-западного банка Сбербанка

Ее подозревают в контрабанде Фото: пресс-служба Сбербанка

Как сообщил телегам-канал Baza, 27 июня в аэропорту Минеральных Вод якобы задержали заместителя председателя Юго-западного банка Сбербанка Ирину Ткаченко. По предварительным данным, она пыталась нелегально ввезти в Россию ювелирное украшение.

Сообщается, что накануне топ-менеджер Сбера прилетела из Стамбула в Минеральные Воды. Во время прохождения личного контроля пограничники обнаружили у нее на руке незадекларированное золотое кольцо 750-й пробы весом в два грамма с бриллиантом в два карата.

По оценке специалистов, которую приводит издание, стоимость этого украшения может достигать 2,8 млн рублей. По данным телеграм-канала, на Ирину Ткаченко возбудили уголовное дело за контрабанду. Санкции данной статьи предполагают лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Правда, некоторые специалисты выразили сомнение, что кольцо имеет такую цену. Но даже если и так, то топ-менеджер банка, скорее всего, может себе позволить его купить. Вероятно, доход руководителя это позволяет. По силам также и заплатить пошлину. Реальная контрабанда вряд ли могла входить в планы. Зачем ей это? Или это надо кому-то еще?