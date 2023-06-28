В Ростовской области мужчина убил соседа из-за громкой музыки

Расследование продолжается

Житель Ростовской области убил соседа за то, что он громко слушал музыку в подъезде. Возбуждено уголовное дело.

- Все произошло в доме на улице Делегатской в Шахтах. 34-летний мужчина поссорился с гражданской женой и решил успокоить душу музыкой. Но шум на лестничной площадке не понравился 29-летнему соседу, который жил этажом ниже. Разборки на улице закончились поножовщиной, - сообщает «КП» - Ростов-на-Дону».

Один из ударов пришелся в сердце 34-летнему мужчине. Пострадавший скончался в карете скорой помощи. Если суд признает вину шахтинца, он может сесть в тюрьму на срок до двадцати лет.