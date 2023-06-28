На Кубани открыли первую в России ферму с применением искусственного интеллекта Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани открыли первую в России ферму с применением искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Первую очередь Центра молочных компетенций запустили в учебно-опытном хозяйстве «Краснодарское» на базе КубГАУ.

Учебная роботизированная ферма рассчитана на 55 голов крупного рогатого скота. В работе применяют процессы искусственного интеллекта. Так, для управления комплексом требуется один сотрудник.

Отмечается, что с помощью цифровых технологий в режиме онлайн мониторят состояние животных, регулируют кормление и доение. Как отмечают специалисты, это позволяет увеличить надой до 50 литров в сутки.

«Благодаря работе этой площадки в регионе создадут селекционно-генетическое ядро быков-производителей, а отрасль молочного животноводства получит технологии для повышения производительности. Что особенно важно – на базе Центра будут готовить грамотных специалистов, отвечающих современным запросам для развития отрасли в целом», – отметил вице-губернатор Андрей Коробка.

На базе роботизированной фермы планируют создать эмбриональный центр, лаборатории оценки качества кормов и почвы, ветеринарно-санитарной экспертизы и качества молока, геномных исследований. Предварительно, это позволит за 10-15 лет увеличить рентабельность молочной индустрии в России на 20%.