Родители отвлеклись и не заметили, как дети начали тонуть Фото из архива КП

В Геленджике медики откачали двух тонувших в море детей. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов в своем telegram-канале.

Известно, что одна семья приехала на отдых из Читы, а другая - из Краснодара. Родители отвлеклись и не заметили, как дети начали тонуть. Ребят достали из воды без сознания. Им начали экстренно делать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, интубацию трахеи и кислород.

Позже ребят доставили в реанимацию, где врачи наблюдали за пациентами и лечили тяжелые последствия утопления.

«У обоих детей была тяжелая пневмония из-за попадания в легкие воды и песка. За маленьких пациентов в городской больнице всегда переживают особенно. В самых тяжелых случаях наши врачи консультируются с краевыми и федеральными коллегами», – рассказал Алексей Богодистов.

Уточняется, что детей уже выписали из больницы.

«Хочется, чтобы такие случаи не повторялись. Взрослые, будьте внимательны!» – добавил глава Геленджика.