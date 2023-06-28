Спасатели открыли машину и освободили малыша Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

На Кубани спасатели освободили полуторагодовалого малыша из заблокированного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Все произошло утром 28 июня в станице Староминской на улице Толстого. Полуторагодовалый ребенок находился в автомобиле Hyundai Accent и оказался запертым.

Мама малыша и местные жители пытались открыть машину, но все было безуспешно. Уточняется, что ребенок мог получить тепловой удар – в машине не работал кондиционер, а окна были закрыты.

«На помощь прибыли спасатели Староминского отряда «Кубань-СПАС», которые демонтировали уплотнитель, опустили стекло на задней двери автомобиля, освободили уже изрядно вспотевшего ребенка из ловушки и передали его матери», – рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

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