Стеклодувная компания из Краснодара присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»

Предприятие присоединилось к национальному проекту «Производительность труда». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Стеклодувная компания из Краснодара будет внедрять бережливые технологии при производстве художественного стекла. Предприятие «Унипак» присоединилось к национальному проекту «Производительность труда».

«Краснодарский край давно перешагнул плановый показатель по привлечению предприятий в нацпроект. Региональные компании добились хороших показателей в повышении выработки на производственных участках. Их пример становится доказательством реального эффекта от внедрения бережливых технологий, поэтому желающих повысить эффективность становится с каждым днем больше», - рассказал министр экономики края Алексей Юртаев.

Эксперты Регионального центра компетенций разработают систему усовершенствования процессов для компании, которую будут внедрять в четыре этапа. Во время подготовки сотрудники пройдут базовое обучение бережливым технологиям и выберут пилотный поток. Результаты станут заметны через два года. На протяжении этого времени РЦК будет оказывать консультационную поддержку.