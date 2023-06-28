В Краснодаре для социальных предпринимателей проведут обучающие бизнес-курсы по создания

В Краснодаре стартует второй поток обучения для социальных предпринимателей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре стартует второй поток обучения для социальных предпринимателей. Бесплатные занятия организуют 12 и 13 июля региональный Фонд развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Присоединится к обучению могут компании, имеющих статус «социального предприятия».

«Спикеры программы расскажут, как привлечь ресурсы в бизнес-проект через коммуникации с профессиональными сообществами, СМИ и органами власти. Также они поделятся техниками выступлений и презентаций для инвесторов, грантодателей и заказчиков. Особое внимание уделим теме господдержки МСП», - рассказала замруководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Кубани Татьяна Гончарова.

Представители региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в качестве экспертов прочитают лекции на тему инвестиционно-привлекательной репутации. В конце потокам слушателям нужно будет создать стратегию личного брендинга и защитить годовую концепцию рекламы и маркетинга.

Обучение пройдет в бизнес-центре «Меркурий», зарегистрироваться можно до 11 июля по ссылке.