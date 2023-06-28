Мобильная приемная губернатор Кубани планирует посетить Лабинск и Гулькевичи

В июле мобильная приемная губернатора посетит два муниципалитета Кубани. Фото: admkrai.ru

В июле мобильная приемная губернатора посетит два муниципалитета Кубани. Специалисты примут жителей Лабинского и Гулькевичского районов.

«В Гулькевичах мобильная приемная губернатора будет работать 3 июля с 12.00 до 16.00 по адресу: ул. Комсомольская, 80. В Лабинске прием граждан запланировали 20 июля с 12.00 до 16.00 по адресу: ул. Лермонтова, 79», - уточнили в департаменте внутренней политики администрации Краснодарского края.

Всего с начала 2023 года мобильная приемная главы региона посетила Северский, Приморско-Ахтарский, Тимашевский, Тихорецкий, Туапсинский, Кавказский, Выселковский, Отрадненский и Абинский районы, а также Новороссийск и Геленджик. Специалисты принял более 1200 человек. Решение вопросов, озвученных кубанцами во время приема главой региона держится на контроле.