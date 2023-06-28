Бригада врачей Краевого госпиталя ветеранов войн проведет прием в Апшеронском районе

Врачи обследуют пожилых жителей Апшеронского района. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Бригада врачей Краевого госпиталя ветеранов войн обследуют пожилых жителей Апшеронского района. Кардиолог и офтальмолог будут работать в районной больнице 29 июня.

«Жители смогут измерить рост и вес, сделать ЭКГ, проверить зрение, а также сдать кровь на уровень глюкозы и холестерина. Кроме того, пациентам дадут рекомендации по дальнейшему лечению и правильному питанию», - рассказал главный внештатный гериатр министерства здравоохранения края Сергей Исаенко.

В рамках краевой акции «Кубань – край долгожителей» специалисты Краевого клинического госпиталя для ветеранов войн им. проф. Красовитова совершили 12 выездов, в рамках которых осмотрели свыше 1000 человек. Бригад врачей посещают отдаленные территории региона.