В Лабинском районе откроют школьный «Кванториум»

В Лабинском районе к новому учебному году откроют школьный «Кванториум». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Лабинском районе к новому учебному году откроют школьный «Кванториум». Образовательное пространство обустраивают на базе школы №9 Лабинска. Проект по возведению инновационных парков в регионе реализуют в рамках национального проекта «Образование». На занятиях ребят научат решать практико-ориентированные задачи, а также программировать и управлять беспилотниками.

«Аудитории «Кванториума» оснастят самым современным оборудованием. Здесь будут обучать новое поколение химиков, физиков, биологов и программистов. Образовательные программы планируется вести по естественно-научному и техническому направлениям в квантумах-лабораториях: биоквантум, IT-квантум, хайтек, аэроквантум», - рассказали в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики края.

Сейчас строители приступили к внутренней отделке помещений. Идет монтаж электропроводки и ремонт систем отопления и водоснабжения.

«Кванториум» станет стартовой площадкой для выбора будущей профессии. Технопарк будет взаимодействовать с Лабинскими социально-техническим и аграрным техникумами, Московским колледжем связи им. П. М. Вострухина и Казанским техникумом информационных технологий и связи.