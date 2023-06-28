На Кубани обсудили развитие инфраструктуры в сфере обращения с ТКО

Денис Буцаев и Андрей Прошунин обсудили развитие на Кубани инфраструктуры в сфере обращения с ТКО. Фото:admkrai.krasnodar.ru

Денис Буцаев и Андрей Прошунин обсудили развитие на Кубани инфраструктуры в сфере обращения с ТКО. Глава ППК «Российский экологический оператор» и вице-губернатор Краснодарского края провели рабочую встречу.

«Создание современных объектов коммунальной инфраструктуры на территории федеральных курортов повысит туристическую привлекательность, а также улучшит экологическую обстановку путем снижения загрязнения окружающей среды твердыми и жидкими отходами. У нас большие планы. Совместно с федеральными коллегами в крае уже проделана огромная работа. Отрасль ждут кардинальные изменения в скором будущем», – рассказал Андрей Прошунин.

Участники встречи обсудили разработанную дорожную карту развития системы обращения с ТКО в Краснодарском крае. Проект затрагивает реконструкцию объектов в Белореченске, Краснодаре и Новороссийске, а также строительство мусоросортировочного комплекса в Армавире и станице Динской.