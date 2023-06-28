На месте бывшего полигона ТКО в Кабардинке будет обустроен парк

После завершения всех мероприятий на этом месте планируют создать парковую зону. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Гендиректор Российского экологического оператора проверил работы по рекультивации полигона в селе Кабардинка. После завершения всех мероприятий на бывшей свалке планируют разбить парк. Денис Буцаев отметил, что рекультивация полигона ТКО идет в срок. Подрядчик уже сформировал и уплотнил откосы тела полигона, после здесь будут уложены геотекстиль и газодренажный слой, а затем сформированы террасы.

«Благодаря нашей командной работе с муниципалитетом и федеральной поддержке рекультивация идет в соответствии с планами. Ведутся интерактивные графики проведения работ, видеонаблюдение в онлайн-режиме. В Краснодаре, Славянске-на-Кубани и Горячем Ключе на объектах уже проводят мероприятия по формированию тела полигонов. Их по нацпроекту ликвидируем до конца 2024 года», – рассказал вице-губернатор края Андрей Прошунин.

Обеспечивать защиту от проникновения атмосферных осадков в тело полигона будет многофункциональный защитный экран. Также он будет предотвращать выброс свалочного газа в атмосферу.

Рекультивация полигона будет завершена в конце 2023 года. Затем озеленители приступят к высадке деревьев и газона. Общая площадь озеленения составит почти 160 тысяч квадратных метров.