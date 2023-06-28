Анна Минькова посетила детские здравницы в Анапе

Анна Минькова посетила детские здравницы Анапы. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор Краснодарского края посетила детские здравницы Анапы. Анна Минькова проинспектировала работу лагерей «Энергетик», «Юбилейный» и санатория «Вита». Всего в этом году на Черноморском побережье работает 92 детских лагеря.

«Курорт по праву считается всероссийской здравницей, сюда съезжаются ребята со всей страны. К сожалению, тренд на смену профиля организаций с детского отдыха на семейный сохраняется. Вместе с коллегами из отрасли работаем над решением этой задачи», - рассказала Анна Минькова.

Оздоровительный лагерь «Юбилейный» около 10 лет был заброшен. Первые дети приехали сюда на отдых летом 2023 года. Инвестор капитально отремонтировал спальные и административные корпуса. На территории оборудованы два бассейна и скалодром. В 2023 году за три смены здесь планируют оздоровить около 1,4 тысячи ребят.