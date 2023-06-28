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НовостиПроисшествия28 июня 2023 18:45

Жителя Адыгеи будут судить за убийство друга

Мужчины сначала распивали спиртные напитки, а после повздорили
Евгения ХАЛИКОВА
По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю.

Дружеская пьянка между двумя товарищами в поселке Чехрак Кошехабльского района завершилась поножовщиной. Как рассказали в следкоме Адыгеи, 16 апреля 2023 года мужчины находились дома у одного из них.

«В ходе совместного распития спиртных напитков возник словесный конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес знакомому удар кухонным ножом в область грудной клетки и причинил ему несовместимые с жизнью повреждения, от которых потерпевший погиб на месте преступления», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела об убийстве в отношении 58-летнего ранее неоднократно судимого жителя завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.